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印尼西爪哇5.6級地震46死數百傷 有建築物幾乎淪廢墟（第二版）

環球社會熱點 18:47 2022/11/21

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印尼西爪哇省周一（21日）發生黎克特制5.6級地震，最少造成數十人死亡及數百人受傷。地震波及當地房屋及學校，有部分建築物更幾乎淪為廢墟，官員表示目前仍在評估地震造成的損失。印尼官員其後公布指，地震最少造成46人死亡。

（第二版更新死傷人數）

美國同志夜店爆槍擊 釀最少5死18傷 【下一頁】

印尼媒體Kompas TV引述展玉鎮（Cianjur）行政官員Herman Suherman報道，地震已造成最少46人死亡，約700人受傷，傷者來自各個地區。

西爪哇省城鎮展玉成為今次地震震央，距離印尼首都雅加達東南約75公里。震源深度為10 公里，不過當局估計今次地震不會引發海嘯。

有居民表示事發時感受到巨大震動，他身處的辦公室大樓内牆壁和天花板都受損。

印尼當局指，展玉地區多座住宅和一所伊斯蘭寄宿學校遭受地震破壞，官員仍在評估地震造成的全部損失。

「女版喬布斯」獲判監逾11年 血液檢測公司Theranos騙案 【下一頁】

來自電視台的畫面更顯示，有部分憂心地震情況的居民聚集在外面，也看到有部分建築物幾乎完全淪為廢墟。

路透社更引述目擊者指，在雅加達商業區有部分人也因地震疏散。也有人報稱事發時感受到建築物在搖晃，及有傢俬在移動。

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責任編輯：鄭錦玲

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