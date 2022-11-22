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印尼西爪哇5.6級地震252死數百傷 不少死傷者多為學童（第四版）

環球社會熱點 18:03 2022/11/22

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印尼西爪哇省周一（21日）發生黎克特制5.6級地震，最少造成252人死亡及326人受傷。地震波及當地房屋及學校，有部分建築物更幾乎淪為廢墟，官員表示目前仍在評估地震造成的損失。有救援人員表示，死傷者中不少是學童。

（第五版更新死傷人數，救援人員指不少死傷者是學童）

美國同志夜店爆槍擊 釀最少5死18傷 【下一頁】

西爪哇省城鎮展玉（Cianjur）為今次地震震央，距離印尼首都雅加達東南約75公里。震源深度為10公里，不過當局估計今次地震不會引發海嘯。

當局指326人在地震中受傷，當中大多數人出現骨折。西爪哇州長指，超過1.3萬人因地震流離失所，並有超過2,200所房屋受損。

救助兒童會（Save the Children）的數據指出，當地51間教育設施受地震影響，包括30間小學，12間初中及1間高中等。救援人員表示，地震不少死難者為學童。

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「女版喬布斯」獲判監逾11年 血液檢測公司Theranos騙案 【下一頁】

有居民表示事發時感受到巨大震動，他身處的辦公室大樓内牆壁和天花板都受損。

印尼當局指，展玉地區多座住宅和一所伊斯蘭寄宿學校遭受地震破壞，官員仍在評估地震造成的全部損失。來自電視台的畫面更顯示，有部分憂心地震情況的居民聚集在外面，也看到有部分建築物幾乎完全淪為廢墟。

路透社更引述目擊者指，在雅加達商業區有部分人也因地震疏散。也有人報稱事發時感受到建築物在搖晃，及有傢俬在移動。

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責任編輯：鄭錦玲

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