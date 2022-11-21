【業績｜中概股】鬥魚第三季經調整虧損收窄　收入跌逾兩成

▲ 【業績｜中概股】鬥魚第三季轉盈為虧 收入下滑逾兩成

騰訊 （00700） 投資的內地電競串流平台鬥魚（美：DOYU）公布截止9月底止第三季業績，收入按年減少23.41%至17.98億（人民幣，下同）；以非通用會計準則計算，調整後的淨利潤為2570萬元，去年同期為虧損7270萬元。每月平均活躍用戶數為5710萬，按年少1020萬。付費用戶為560萬，按年少160萬戶。

鬥魚的收入主要分為串流及廣告收入兩部分，分別按年下降22.9%至17.05億及32.15%至9,330萬元，公司解釋，串流收入減少因公司對互動功能調整及實施審慎的經營策略；廣告收入受商業模式改變及新冠疫情下，需求疲弱。

首席執行官陳少傑表示，公司在充滿挑戰的宏觀環境中實現了穩定和全面的業務發展，同時將通過不斷創新和對內容和服務的投資穩定了我們的用戶群。副總裁曹浩表示，連續第二個季度調整後的淨利潤，是公司持續努力實施成本控制和優化費用的結果。他表示，截至第三季度末，鬥魚擁有現金和現金等價物 68.73億元，他認爲，充裕的現金儲備將使公司能夠在充滿挑戰的宏觀環境中保持敏捷，可以繼續穩定和改善核心業務的財務表現。

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編輯：伍鍵文