▲ 【FTX爆煲】星金管局警告：任何平台買賣加密貨幣也很危險 牌照針對洗錢風險而非保護投資者

加密貨幣交易所FTX倒閉後，新加坡金融管理局（MAS）被推上風尖浪口，原因是MAS將幣安（Binance）列入投資者警告名單（IAL），但卻沒有將FTX納入其中。MAS今日發表聲明稱，希望澄清 FTX.com （FTX） 崩潰後出現的一些問題和誤解。

MAS在聲明直言：「FTX崩盤中，最重要教訓是任何平台上交易任何加密貨幣都是危險的（hazardous）」。MAS更指出，加密貨幣交易所可以而且確實會失敗，即使交易所在新加坡獲得牌照，目前也只會解決洗錢風險，而不是保護投資者。

MAS又補充，即使加密貨幣交易所管理良好，但加密貨幣本身也非常不穩定，當中許多已經失去了價值，提醒外界要注意加密貨幣交易所存巨大風險，目前客戶沒有任何保護，他們可能會損失所有金錢。

誤解1：MAS可保護所有FTX星用戶

MAS表示，市場第一個誤解是當局可以保護所有使用FTX的新加坡用戶，例如要求FTX隔離星用戶資產或確保FTX擁有足夠儲備，「然而MAS不能這樣做，因為 FTX 沒有獲得 MAS牌照並且在海外運營」。MAS直言，一直警告用戶使用不受監管實體的危險性。

問題2：為何MAS將幣安列入IAL而FTX卻沒有？

MAS解釋，雖然幣安和FTX都沒有獲得新加坡牌照，但幣安此前在新加坡積極招攬用戶，而FTX則沒有；此外幣安以新加坡元標出上架代幣價格，並接受新加坡支付方式，例如 PayNow 和 PayLah。MAS在2021年1月至8月期間收到多宗涉及幣安的投訴，同時未經許可招攬客戶。

聲明指出，沒有證據表明FTX特定招攬新加坡用戶，FTX也不能以新加坡元進行交易，但與其他海外運營的加密貨幣交易實體一樣，新加坡用戶能夠在網上使用 FTX 服務。

MAS稱，幣安沒有牌照情況下招攬新加坡用戶，故將其列入IAL，此外在MAS轉介下，星警方旗下商業部門（Commercial Affairs Department ）因應幣安或違反《支付服務法》展開調查，但由於沒有證據表明FTX違反《支付服務法》，也沒有理由將 FTX 放在 IAL 上。

問題3：MAS是否應在IAL詳列全球所有海外加密貨幣交易所信息？

MAS直言，全球有數百家交易所，以及數千家接受非加密資產投資的離岸實體，「不可能列出所有信息，世界上沒有任何監管機構這樣做過」。

MAS解釋，IAL目的警告公眾有關可能被誤認為受 MAS 監管的實體。而事實上，MAS發布一份金融機構名錄，其中包含所有受 MAS 監管的實體的詳盡清單。

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編輯：李哲毅