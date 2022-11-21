【大行看法】中金：疫情影響減弱有利風險資產　港股資金外流壓力已受控

內地疫情有死灰復燃跡象，中金指疫情持續是今年中國經濟增速未及預期的主要原因，指衝擊擴展到產業鏈等層面，大大提高了市場的不確定性，又降低政策效果。但預期明年疫情影響如逐步減弱，中國經濟有望回暖並回復較高增長。

疫情影響減少 明年中國經濟增長可望超過5%

該行研究部首席宏觀分析師張文朗張文朗指疫情影響如果逐步減弱，經濟將持續復甦，財政政策力度將會較今年為大，預期房地產投資按年跌幅有望收窄，甚至脫離負區間，基建投資仍可能保持在8%至10%的中高水平。在這情況下，該行預期明年中國GDP增長為5.2%，CPI按年的全年均值在2.2%左右。

在以上情況下，經濟基本面有改善，加上通脹預期相對溫和，將令市場情緒好轉，預計會有利明年風險資產的表現。

張文朗指，內地經濟增長的傳統模式是以房地產、基建加上其他行業作驅動，但現時模式已有所改變，除房地產和基建外，綠色經濟和數字經濟亦加入成為新的推動力，但新經濟的乘數目前仍稍低於傳統經濟。但他指未來5年經濟體量的估算中，新經濟領域的投資空間將會較大。

港股調整時間長 但幅度未及2008年

港股方面，中金研究部策略分析師劉剛指今輪回調是港股在2000年後多次調整周期中持續時間最長的一次，惟調整幅度暫時仍不及2008年金融危機般多。他坦言港股正受到三重壓力窒礙股市走勢，包括聯儲局緊縮影響融資成本、中國經濟增速放緩影響每股盈利及地緣局勢影響風險溢價。

劉剛坦言外資流出港股的資金壓力已變得可控，但基本面改善仍是資金回流的大前提，惟港股估值最低，若美國利率政策出現轉向，反彈力度相信會較A股及美股為高，會繼續關注政策優化，預期高景氣度的板塊。他看好優質的成長性消費股，認為行業中長期產業升級和消費升級趨勢不變下，吸引力正在上升。

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