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【國泰加薪】 國泰料下半年經營現金流轉正 合資格駐港員工平均加薪3.3%兼派雙糧 「由求存轉向復甦」

股樓投資 17:22 2022/11/21

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隨住本港進一步復常，客運航班狀態逐步回復到疫情前。國泰航空（00293）最新向員工發出內部通告，宣布合資格駐港員工的底薪調高3.3%，同時派發相當一個月基本薪金作特惠金，並形容公司經營已由「求存」轉向「復甦」；海外員工亦有加薪及特惠金安排，水平由區域主管決定。

【內房配股】 碧桂園急彈7日後配股「抽水」 折讓近18% 集資39億 股價一度急插近15%【見下頁

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集團行政總裁鄧健榮指，即使預期公司經營環境仍甚具挑戰，但希望加薪公告可顯示集團感謝員工的辛勞工作和忍耐。他又指，過去數月國泰已加速增加往返主要航點航班，雖然預計全年業績仍錄重大虧損，但有信心下半年經營現金流恢復正數，代表不再「燒錢經營」，屬於令人鼓舞的指標。

上周五（18日）國泰公布10月營運數據，載客量按年升逾4倍，載貨量減少兩成，並預期全年業績料錄重大虧損。此外，集團公布未來兩年客運運力目標，料今年底運力恢復至疫情前3分之1，2023年底恢復至70%，2024年底全面恢復。

股價走勢上，國泰連跌第3日，最低見過7.28元，最多跌2.7%，收報7.33元，仍跌2%。

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記者：郭秀慧

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港股 疫情 國泰航空（00293） 航空

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