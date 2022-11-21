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【券商點睇】歐美汽車市場回暖 料耐世特收入乘電動化趨勢增長

股樓投資 17:20 2022/11/21

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國盛證券認為，耐世特 （01316）利潤端隨毛利率修復具備較大彈性，收入端短期有望受益北美及歐洲汽車市場回暖以及中國市場多項目落地，長期有望乘電動化及智能化大勢保持穩健增長。該行維持其「買入」評級，預測2022至24年歸母淨利潤分別為0.6億、1.6億及2.4億美元，同比分別減少51%、增加177%及增加48%，目標價8.3元。耐世特周一（21日）收市報4.97元，升幅3.3%。

 

【青姐話】好友欠誠意 正是冬眠時

該行引述公司投資者交流會指，公司2022年第三季新增在手訂單10億美元，首三季新增訂單約54億美元；預計2022全年新增訂單將達62億美元，較2021年環比增加3億美元。第三季新增訂單中，按市場劃分，北美、亞太及歐洲分別佔比為95%、3%及1%，按車型劃分，新能源車相關佔比為58%。

 

【延伸閱讀】第4季部署：摩通指中資股現屆吸納時機 另推薦10隻高息股，請按【見下頁

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據數據，北美市場新車庫存截至9月提升至40天，但仍低於2021年初60至80天水平，處於歷史低位。該行指耐世特北美基本盤堅實，短期補庫需求旺盛，長期有望緊跟電動化趨勢，驅動收入持續增長。

 

【溫股知新】若有智慧 不如趁勢

 

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撰文：鄭昊彤

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北美市場 汽車 耐世特（01316）

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