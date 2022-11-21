多間航空公司推動改安全規則 冀允僅一名機師駕駛航班

出於安全考慮，現時所有航班需要至少2名機師駕駛。但英國等多國正推動修改規則，希望允許僅得一名機師駕駛航班。歐洲當局亦表示，正與飛機製造商合作，制定單人飛行的運作方式等，並透露措施最快或在2027年開始實施。

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包括德國、英國及新西蘭等40個國家或地區航空公司及監管機構已要求，國際民航組織（ICAO）制定實現單人飛行的安全標準。歐洲航空安全局（EASA）亦表示，正與飛機製造商合作，確定單人飛行運作模式並制定監管規則。EASA同時指，措施或將於2027年實施。

相關措施不但引來機師反對，亦引來民眾憂慮。在澳洲航空（Qantas Airways）駕駛空中巴士（Airbus）A330客機機師兼澳洲及國際飛行員協會（Australian and International Pilots Association）主席的Tony Lucas表示，在遇到緊急情況下，其他人抵達駕駛艙提供協助前，狀況會令單獨駕駛的機師感到不堪重負，強調情況會變化得很快。

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據報2009年6月1日時，從巴西里約熱內盧（Rio de Janeiro）飛往法國巴黎的航班就曾發生上述情況。當時飛機正在大西洋上空約1.1萬米高空飛機，機長在機艙內休息，兩名副機長收到不正常的速度讀數，或與飛機外結冰檢測管道相關。雖然機長於90秒後抵達駕駛艙，但由於飛機處於失速狀態（aerodynamic stall），不足3分鐘後就墜海，機上228人全部罹難。

目前尚未清楚，在僅一名機師的情況下，若機師陷入昏迷等情況時，地面控制中心將如何介入及協助。但航空業過往亦一直在削減駕駛艙人數，據悉在1950年代，商業航班駕駛艙內最少需有一名機長、兩名副機長、一名飛機工程師、一名導航員（navigator）及一名無線電通訊員（radio operator），但現時後三者的要求已被刪除。

EASA通訊主任Janet Northcote形容，當局很可能削減駕駛艙中最後一批不必須人員。波音公司東南亞地區總裁Alexander Feldman直言，克服心理障礙或較技術障礙更困難。

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責任編輯：李俊儀