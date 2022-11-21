【政府工略】差估署聘見習物業估價主任 月薪起步15130元 中學畢業可申請 可晉升物業估價主任月薪最高4.5萬

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傳有銀行加H按封頂息0.25厘 業界：面對息差壓力 不排除有銀行跟隨
差餉物業估價署招聘「見習物業估價主任」，只需中學畢業便可申請，月薪由見習職級薪級表第4點(15,310元)至見習職級薪級表第6點(17,370元)，若完成3年部門訓練，及工作表現令管方滿意，並取得相關證書學歷，更有機會晉升為物業估價主任，月薪將跳升至總薪級表第9點（23,295元)至總薪級表第22點(45,670元），截止申請日期為12月2日。
入職條件及聘用條款
見習物業估價主任的主要職責，是要測量和調查房地產物業，包括擬備圖則和報告，以及收集和整理與房地產物業有關的資料，作評估差餉、地租和其他用途；有需要時亦要解答市民查詢，協助處理往來書信等。
主要職責
同場加映：
申請手續：
職絡地址：香港九龍長沙灣道303號長沙灣政府合署15樓差餉物業估價署編制及聘任組
查詢電話：2150 8821
截止申請日期：2022年12月2日 23:59:00
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責任編輯：李兆明