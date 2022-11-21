【政府工略】差估署聘見習物業估價主任 月薪起步15130元 中學畢業可申請 可晉升物業估價主任月薪最高4.5萬

差餉物業估價署招聘「見習物業估價主任」，只需中學畢業便可申請，月薪由見習職級薪級表第4點(15,310元)至見習職級薪級表第6點(17,370元)，若完成3年部門訓練，及工作表現令管方滿意，並取得相關證書學歷，更有機會晉升為物業估價主任，月薪將跳升至總薪級表第9點（23,295元)至總薪級表第22點(45,670元），截止申請日期為12月2日。

入職條件及聘用條款

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見習物業估價主任的主要職責，是要測量和調查房地產物業，包括擬備圖則和報告，以及收集和整理與房地產物業有關的資料，作評估差餉、地租和其他用途；有需要時亦要解答市民查詢，協助處理往來書信等。

主要職責

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同場加映：

申請手續：

1 申請表格[GF340(3/2013修訂版)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格亦可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

2 已填妥的申請書，須連同載有中國語文及英國語文科成績的證書、修業成績單、學歷證明、專業資格、工作證明以及入職條件中所提及的相關文件副本於截止申請日期或之前送達下列聯絡地址。截止申請日期後收到的申請將不予考慮。

3 申請日期以信封上郵戳所示日期為準。請在信封面上註明申請職位的名稱並確保郵費足夠。未填妥或逾期遞交的申請、以傳真或電郵方式遞交的申請、沒有使用指定表格遞交的申請或沒有夾附上述(b)項所需文件的申請概不受理。

4 申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。申請人如在網上遞交申請，必須於截止申請日期後的一星期內把上述證明文件的副本送達下列聯絡地址(或電郵致 appointments2@rvd.gov.hk)，並在信封面和證明文件副本上註明網上申請編號。如申請人未能提供有關的證明文件，其申請書將不獲受理。

5 面試邀請書將會通過電郵發出，請確保你已提供正確的電郵地址以及你的電郵戶口能正常地接收郵件。上述空缺的申請人如在2023年4月30日前未獲邀面試，則可視作經已落選。

職絡地址：香港九龍長沙灣道303號長沙灣政府合署15樓差餉物業估價署編制及聘任組

查詢電話：2150 8821

截止申請日期：2022年12月2日 23:59:00

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責任編輯：李兆明