【世界盃2022】女記者直播期間遭搶劫 報案反被警方問「咁你想點？」

2022年卡塔爾世界盃周日(20日)正式揭幕,但接連傳出負面新聞。一名阿根廷電視台女記者在世界盃開幕期間不幸遇劫,於是向卡塔爾警方報案。沒料到警員竟反問她「咁你想點?」,警方回應使女記者相當吃驚。

卡塔爾首都多哈周日晚上舉行世界盃開幕禮,隨即展開揭幕戰。阿根廷電視台女記者Dominique Metzger當時在多哈濱海路地區做現場直播期間,不幸發現手袋被偷,事後向當地警方報案。

Metzger憶述女警指當地到處都有高科技攝像頭,只需利用人臉偵測就能找到扒手。但女警其後反問,

「咁你想點?你想我哋點罰佢?」(What justice do you want? What sentence do you want us to give him?)

此時Metzger感到疑惑,並詢問女警用意。警員繼續咄咄逼人,問Metzger「想佢判監五年?定係將佢驅逐出境?」(Do you want him to be sentenced to five years in prison? Do you want him to be deported?)

但Metzger堅稱自己並無要求具體懲罰,只是希望能夠找回失物,但警方的回應使她相當錯愕。

外媒報道指,卡塔爾世界盃場地共裝設約1.5萬個具有面部識別功能的鏡頭,但當地犯罪情況仍然猖獗,上周亦發生針對記者事件。

丹麥電視台TV2記者在直播期間,被多名乘坐高爾夫球車的卡塔爾官員當眾抓住相機,遮擋記者拍攝,更打斷記者報道。主辦方最終被逼就干擾傳媒報道一事公開道歉。

責任編輯:郭麗明