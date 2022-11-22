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【世界盃2022】女記者直播期間遭搶劫 報案反被警方問「咁你想點？」

環球社會熱點 08:05 2022/11/22

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2022年卡塔爾世界盃周日（20日）正式揭幕，但接連傳出負面新聞。一名阿根廷電視台女記者在世界盃開幕期間不幸遇劫，於是向卡塔爾警方報案。沒料到警員竟反問她「咁你想點？」，警方回應使女記者相當吃驚。

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卡塔爾首都多哈周日晚上舉行世界盃開幕禮，隨即展開揭幕戰。阿根廷電視台女記者Dominique Metzger當時在多哈濱海路地區做現場直播期間，不幸發現手袋被偷，事後向當地警方報案。

Metzger憶述女警指當地到處都有高科技攝像頭，只需利用人臉偵測就能找到扒手。但女警其後反問，

「咁你想點？你想我哋點罰佢？」（What justice do you want？ What sentence do you want us to give him？）

此時Metzger感到疑惑，並詢問女警用意。警員繼續咄咄逼人，問Metzger「想佢判監五年？定係將佢驅逐出境？」（Do you want him to be sentenced to five years in prison？ Do you want him to be deported？）

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拜登致電美國隊打氣 講笑稱：教練派我上場喇！（有片） 【下一頁】

但Metzger堅稱自己並無要求具體懲罰，只是希望能夠找回失物，但警方的回應使她相當錯愕。

外媒報道指，卡塔爾世界盃場地共裝設約1.5萬個具有面部識別功能的鏡頭，但當地犯罪情況仍然猖獗，上周亦發生針對記者事件。

丹麥電視台TV2記者在直播期間，被多名乘坐高爾夫球車的卡塔爾官員當眾抓住相機，遮擋記者拍攝，更打斷記者報道。主辦方最終被逼就干擾傳媒報道一事公開道歉。

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責任編輯：郭麗明

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