「雷神」宣布暫別影壇 紀錄片揭患阿茲海默症風險高

澳洲男星Chris Hemsworth因飾演漫威電影《雷神》主角走紅，星途更是一片光明。但他在拍攝紀錄片期間，發現自己有高機率患上俗稱「老人痴呆」的阿茲海默症，決定暫時告別影壇，多用時間陪伴家人。

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Chris Hemsworth為迪士尼串流平台Disney+拍攝紀錄片《Limitless》時，其中一集的檢查中發現，原來他有兩組APOE-4基因，即他比一般人患上阿茲海默症（Alzheimer）的機率高8至10倍。

節目中醫生指全球只有2至3%人有兩組APOE-4基因，雖然患病率較高，但仍可透過充足睡眠﹑減少攝取酒精及不吸煙降低風險。

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為Limitless宣傳時，Chris Hemsworth宣布暫時離開影壇，希望用更多時間陪伴家人。Chris Hemsworth透露，拍攝關於死亡的主題時令他意識到自己其實未準備好。他指紀錄片為自己帶來不少啟發，包括決定暫別螢光幕前。

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Chris Hemsworth亦透露，祖父正是阿茲海默症患者，與對方已多年未見面。他指部分家人仍有不時探望祖父，祖父有時頗歡樂，亦會擁抱他人，但對方記憶逐漸減退，不時會用母語荷蘭文與人交流。

另外，Chris Hemsworth亦表示，片方曾提出要刪除自己高機率可能患上阿茲海默症的內容，但他堅持保留。Chris Hemsworth希望片段有助觀眾提升對阿茲海默症的意識，以及如何採取措施預防。

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責任編輯：吳漢培