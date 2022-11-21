英版慳錢家族 53歲男戴頭燈點蠟燭應付能源費加幅

戰爭下能源價格持續飆升，英國有53歲男子發現家庭能源開支大增一倍。男子決定在家推行新措施節約用電，包括在家中改戴頭燈和點蠟燭來代替家居照明，更聲稱如重返18世紀生活。

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53歲男子托多羅夫（Chavdar Todorov）與妻子和兩名子女一起居住，他透露近期的能源費用飆升一倍至每月320英鎊（約2,954港元）。

他們一家認為實在難以負荷全年高達3,800英鎊（約3.5萬港元）的能源費賬單，決定調整生活習慣節省能源費，包括改為每星期僅開一次暖氣。托多羅夫更鼓勵妻兒多穿外套和蓋毛毯保暖來代替開暖氣。

托多羅夫想到改戴頭燈和點燃蠟燭來取代家中電燈，更能在上述情況下洗碗、看書、做瑜珈。頭燈每個索價僅8.48英鎊（約78.2港元），在他們的可負擔能力範圍以内。

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他坦言要適應生活習慣方面的巨大轉變有點困難，更形容一家人有如重返18世紀生活。他們不知道到了月底的能源費金額會變成多少，只能盡力節省能源消耗量。

托多羅夫更苦中作樂地表示，自己現在做到在不開燈的情況下戴著頭燈四處走動，為了慳錢也減少看電視的頻率。

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責任編輯：鄭錦玲