【二手拍賣】Carousell調查：超過8成受訪者買更多二手商品　三大類別有甚麼？

▲ 物有所值是推動港人購買二手商品的最大因素。（資料圖片）

近年消費者對於二手商品的接受程度愈來愈高。有最新調查發現，面對現時的環球經濟狀況，超過8成消費者比以往購買更多二手商品。

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Carousell（旋轉拍賣）公布最新的調查結果，發現消費者對二手商品的接受程度有所提高。 有62%受訪者表示，在經濟衰退期間考慮購買更多二手商品，而近90%受訪者對二手商品抱持正面至中立態度。

最多人想到買遊戲機

消費者又指，當考慮購買二手商品時， 最先想到的三個類別是：遊戲機、傢俬及家品和興趣及遊戲。而45歲以上受訪者當中，更有高達76%的受訪者表示，考慮將購買二手傢俬。結果反映消費者不但會考慮購買便攜的二手物品，亦會考慮購買體積較大的二手家庭用品。

二手商品的銷量在經濟環境不明朗的情況下，仍然有增無減。調查相信原因在於，逾90%受訪者認為二手商品在外觀和功能上與全新商品落差不大。

物有所值更是推動港人購買二手商品的最大因素。53% 受訪者表示，購買二手商品每年可節省最少1,000 元，近10%受訪者甚至認為有可能節省超過5,000 元。另有81%受訪者則把「仍然完好無損」列為購買二手商品的三大理由之一。

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責任編輯：葉泳珊