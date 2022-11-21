傳有銀行加H按封頂息0.25厘　業界：面對息差壓力　不排除有銀行跟隨

市場消息指，有本港大型銀行上調一二手物業的拆息按揭計劃（H按）鎖息上限，由3.125厘增加0.25厘至3.375厘。料每500萬貸款額須月供多661元，增價2.7%。

中原按揭董事總經理王美鳳指出，在美息上升及銀行結餘減少的加息周期歷程下，近日與樓按相關的1個月港元拆息升至今天為3.65%，創過去14年新高，高於市場主要按息介乎2.875%至3.125%達0.5厘至0.78厘，反映銀行而對資金成本上升及上調按息之壓力。另一方面港銀定存息競爭仍然激烈，近月港元貸存比率已升至90%水平，故此有個別銀行決定上調新造按揭計劃之息率以紓緩息差壓力。銀行之間的存款基礎及資金成本並不相同，相信其他銀行會因應資金成本、按揭業務策略、競爭環境去考慮是否跟隨調整按息及幅度，但基於拆息已明顯高於按息水平，不排除會再有銀行跟隨上調新造按息以紓緩息差壓力。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明就表示，回顧今年9月香港加息（最優惠利率P）前2個月，多間銀行早已先後調升Ｈ按鎖息上限作為銀行加P的前奏。由於美國年內多次加息，市場亦料下月美聯儲加息0.5厘，港美息差將進一步擴闊。今日香港一個月銀行同業拆息已連續21個工作日維持3厘以上水平，相信HIBOR短時間內將挑戰４厘水平。另外，銀行體系結餘反覆回落至約967億元，香港息口及銀行資金成本壓力驟增，香港按揭證券有限公司於日前已第8度上調定按計劃的息率，料香港銀行將於下月再次上調P，幅度約0.25厘。因此銀行為確保利潤及因應資金成本而再度上調H按鎖息上限，並為利率上升再作準備，預期或有其他銀行跟隨。

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