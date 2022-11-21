▲ 【香港通脹】香港10月CPI按年增幅回落至1.8% 水電煤急增13%、租金續拖低通脹率

港府公布最新10月香港CPI（消費物價指數），按年升幅1.8%，較前值4.4%大幅回落，香港9月CPI主要由於去年同期房署免公屋租金令基數較低。港府表示，若剔除政府一次性紓困措施的影響後，上月基本通脹率為1.7%，較9月的1.8%略低。

按不同消費品分類，10月錄得按年升幅的為電力、燃氣及水（上升13.4%）、衣履（上升4.5%）、外出用膳及外賣（上升3.5%）、基本食品（上升3.3%）、煙酒（上升1.9%）、交通（上升1.5%）、雜項服務（上升1.5%）、雜項物品（上升1.0%）。

至於佔指數權重逾40%的住屋僅升0.1%，拖低整體香港通脹表現。若細分私人、公營租金，私營房屋租金上月按年跌0.5%，公屋租金則升5.1%。

港府：衣履價格明顯上升 畢馬威料短期仍溫和

政府發言人表示，10月基本消費物價通脹維持溫和。食品價格的按年升幅略為放緩，儘管仍然相對較快。衣履價格繼續錄得明顯升幅，能源相關項目價格大幅上升。不過其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控。

畢馬威中國首席經濟學家康勇（Kevin Kang）則預期，香港短期通脹偏向溫和，主要經濟體通脹持續高企會為香港進口價格構成壓力，但另一方面對香港本地成本的影響有限。

康勇續指，香港最新失業率連續6個月下跌後，重返2019年底至2020年初的水平，展望未來就業市場前景取決於香港經濟的持續復甦，隨著香港防疫措施放寬，再加上穩就業政策提振將繼續改善。本地疫情逐步穩定和消費券計劃會繼續提振本地需求，但為抑制通脹，全球流動性或會進一 步收緊，全球經濟放緩將使香港地區出口繼續受壓。

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編輯：麥德銘