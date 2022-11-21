▲ 【業績｜京東系】京東健康第三季經調整經營盈利增87% 收入大升42%

京東健康 （06618） 第三季收入按年升42.1%至105.2億元（人民幣‧下同）；非國際財務報告準則經營盈利按年增86.6%至6.5億元；而經營盈利為7，722.5萬元，成功扭轉去年虧損5.56億元。

公司指，8月工業和信息化部、國家衛生健康委員會、國家醫療保障局、國家藥品監 督管理局聯合印發《關於加強短缺藥品和國家組織藥品集中採購中選藥品生產儲備 監測工作的通知》。其中，京東健康入選本次重點短缺藥品儲備企業名單。

同樣在8月，京東健康舉辦數智醫療大會，首次對外展示了京東健康助推醫療服務體系實現高質量發展的數智醫療解決方案體系，並發佈了面向醫院不同應用場景的綜合解決方案，加速實現醫療服務場景融通，醫療機構數據互通，醫療產業價值連通。

另外，第三季度，京東健康與國內外多家領先的醫療健康企業合作，京東健康與歐姆龍健康醫療達成戰略合作，雙方宣佈將在服務模式創 新及數智化營銷等多領域展開深入和合作，有效帶動用戶進行主動的健康管理。同時，與魚躍醫療將在C2M產品定制的基礎上，共同探索從家庭監測到院內護理的健康管理解決方案，並將在未來進一步打通「醫療器械+服務」多點聯接，實現優勢資源互補，為更多消費者帶來專業、便捷、高效的醫療健康服務。

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編輯：姚卓然