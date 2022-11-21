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【2022稅貸戰】交銀稅貸息1.68厘 賞3000元信用卡簽賬回贈

16:47 2022/11/21

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16間業界已推稅貸，息率上調介乎5%到72%。

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稅貸旺季逼近，至今已有16間金融機構搶攻個人稅務貸款的商機，最新迎戰是交銀香港，今天（11月21日）新推Dream Cash稅務貸款計劃，最低稅貸息為1.68厘，追貼中銀香港 （02388） 及華僑永亨信用財務，為市面第6大低息。

交銀香港去年的最低稅貸息為1.38厘，今年是1.68厘，息率按年上調0.3厘或加22%。不過，條款跟往年相約，最低息率以特選客戶借款50萬元及1年還款期計。而指定理財戶於網上成功申請，並於2023年4月30日或之前提取貸款，可獲3000元信用卡簽賬回贈獎賞。

綜覽同是最低稅貸息1.68厘的其他銀行稅貸優惠，中銀香港網上的例子是以借貸額300萬元及還款期1年計，最高的現金獎賞為3500元；華僑永亨信用財務的最低息率則以150萬元及還款期1年計，合資格客戶有機獲贈3000元超市禮券。

今年稅貸息最多加價72%　專家拆解因由【下一頁

至於檢視已出招的16間業界，當中有兩間暫只得其他交稅優惠，包括建行亞洲以信用卡網上交稅累積8萬元或以上，現金賞200元。

星展則推出數碼交稅獎賞計劃，只需透過星展iBanking網上理財或DBS digibank HK app登記並繳交政府賬單（包括稅款、差餉和地租），即享450元現金獎賞。

由即日起至2023年4月30日，使用DBS網上程式，合共繳付政府帳單5萬元至10萬元以下，可享50元現金獎賞；合共繳付政府帳單10萬元至20萬元以下，可享150元現金獎賞；合共繳付政府帳單20萬元以上，最多可享350元現金獎賞。連同早鳥賞，明年1月31日前繳款，可獲50元現金獎賞。另加存入賞，通過電子直接付款授權（eDDA）存入資金達5萬元或以上，再獲50元現金獎賞。

論及全城最平稅貸息率，以工銀亞洲、港交所 （00388） 及騰訊 （00700） 有份的虛擬銀行富融（Fusion Bank）今年首次加入稅貸戰團，即以殺價王突圍搶灘，以借貸100萬元及還款期1年計，息率1.17厘為全城最低。惟息率已包75折減息券，若不計此，息率為1.56厘。而減息券所提供的折扣，將按客戶的實際提款額及還款期數而定，且於下周三（11月30日）截止。

華僑永亨稅貸息1.68厘 送3000元超市禮券【下一頁

順帶一提，渣打香港 （02888） 迄今暫未見正式推稅貸，但近日這間發鈔行猛谷私人貸款，打正旗號以「迎接稅季」等字眼，暫未悉是否以此取代稅貸；而其私貸的息率，以借150萬元及還款期1年計為1.7厘。

與此同時，渣打、電訊盈科 （00008） 、香港電訊 （06823） 及Trip.com擁有的虛擬銀行Mox Bank，雖未正式加入稅貸戰，但10月11日推「即時借」計劃，標榜「清空稅務」及「輕鬆交稅」，相信產品是專攻綠色炸彈客，對撼傳統銀行。Mox的年息僅0.85厘，以貸款額50萬元、60個月還款期計算，且已計及5500元的現金獎賞。惟須注意，這非正統的稅貸，貸款額並非以申請人的月薪等計算；反觀，貸款額取决於用戶的Mox Credit使用情況。

相關文章：【2022稅貸戰】借稅貸平錢轉做高息定存 專家提醒4大伏位

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

Mox 渣打集團（02888） 富融銀行 虛擬銀行 星展銀行 建行亞洲 中銀香港（02388） 華僑永亨銀行 交銀香港 稅務貸款

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