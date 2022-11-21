【歐元區】德國電力及天然氣價格下跌 10月生產者物價指數意外月減4.2%

德國聯邦統計局周一（21日）公布10月份生產者物價指數（PPI），指數因電力和天然氣價格下跌而意外下跌。

數據顯示，德國10月份PPI較上月下跌4.2%，為2020年5月以來首見，且與經濟學家預期上升0.9%不同。

【同場加映】【青姐說】上落市炒波幅 贏就谷輸就縮

統計局指出，與9月相比，10月所有客戶群體電價下降16.9%，天然氣價格則下降9%。

LBBW 經濟學家Jens-Oliver Niklasch評論，這一事態發展帶來通脹逐漸見頂的希望，「這可能是價格壓力出現某種周期性緩解的第一個信號。」

延伸閱讀：【恒指目標】內地放寬防疫政策為期不遠 滙豐研究維持恒指年底目標19110點 推薦13隻重新開放受惠股【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +14 +13

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

#$150試閱《iMoney》電子版3個月【 http://imoney.hket.com/article/3399982】

記者：何珊如