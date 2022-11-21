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【歐元區】德國電力及天然氣價格下跌 10月生產者物價指數意外月減4.2%

環球政經 18:00 2022/11/21

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德國聯邦統計局周一（21日）公布10月份生產者物價指數（PPI），指數因電力和天然氣價格下跌而意外下跌。

數據顯示，德國10月份PPI較上月下跌4.2%，為2020年5月以來首見，且與經濟學家預期上升0.9%不同。

【同場加映】【青姐說】上落市炒波幅 贏就谷輸就縮

統計局指出，與9月相比，10月所有客戶群體電價下降16.9%，天然氣價格則下降9%。

LBBW 經濟學家Jens-Oliver Niklasch評論，這一事態發展帶來通脹逐漸見頂的希望，「這可能是價格壓力出現某種周期性緩解的第一個信號。」

 

延伸閱讀：【恒指目標】內地放寬防疫政策為期不遠 滙豐研究維持恒指年底目標19110點 推薦13隻重新開放受惠股【見下頁

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記者：何珊如

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電力 天然氣 經濟 通脹 德國 PPI 歐元

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