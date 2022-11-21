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【內地電訊股】中移動10月5G客戶數增至5.71億　一文看清內地電訊商10月數據

股市 17:34 2022/11/21

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【內地電訊股】中移動10月5G客戶數增至5.71億　一文看清內地電訊商10月數據

中移動 （00941） 、聯通 （00762） 及中國電訊 （00728） 三大內地電訊公司公布10月上客量。中國移動5G上客量繼續跑贏，按月多1472.3萬戶或2.6%，累計約5.71億戶，中國電訊及聯通則分別增588萬及416.9萬戶，各相當於2%。

中國電信

中國電信10月份移動用戶數達3.9億戶，當月淨增客戶數為590萬戶，當中5G套餐用戶數達2.56億戶，當月淨增用戶數為588萬戶。

此外，中國電信有綫寬帶用戶數達1.79億戶，當月淨增103萬戶，固定電話用戶數為接近1.05億戶，當月淨減3萬戶。

中移動

中國移動公布，10月移動業務客戶總數9.73億戶，按月客戶數少78.6萬戶，上半年累增1636.2萬戶。5G套餐客戶數約5.71億戶，按月增1472.3萬戶。

有綫寬帶業務方面，客戶總數2.68億戶，淨增客戶數276萬戶，首10個月累增2757.6萬戶。

聯通

中國聯通 （00762） 公布10月份數據，期內「大聯接」用戶累計8.5億戶，按月增885.2萬戶。5G套餐用戶累計2.05億戶，按月增416.9萬戶；物聯網終端連接累計3.66億戶，按月增1163.2萬戶。

5G 行業虛擬專網服務客戶數2785個，按月增233個。

10月智慧客服客戶問題解決率 98.4%；10月智慧客服智能服務佔比82%。

重溫上月數據，可瀏覽【下一頁】

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記者：宋佩恩

5G 港股 中國移動（00941） 電訊商 電訊 中國電信（00728） 中國聯通（00762）

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