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【內銀股】人行：保持房地產融資平穩有序　全國性商業銀行要增強責任擔當

Hot Talk 16:46 2022/11/21

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人行、銀保監會聯合召開全國性商業銀行信貸工作座談會，研究部署金融支持穩經濟大盤政策措施落實工作。會議強調，要全面落實房地產長效機制，因城施策實施好差別化住房信貸政策，支持剛性和改善性住房需求。保持房地產融資平穩有序，穩定房地產企業開發貸款、建築企業貸款投放，支持個人住房貸款合理需求，支持開發貸款、信託貸款等存量融資在保證債權安全的前提下合理展期。

會議亦強調，用好民營企業債券融資支持工具（「第二支箭」）支持民營房企發債融資。完善保交樓專項借款新增配套融資的法律保障、監管政策支持等，推動「保交樓」工作加快落實，維護住房消費者合法權益，促進房地產市場平穩健康發展。

會議要求，加大對重點領域、薄弱環節和受疫情影響行業群體的信貸支持力度，全力推動經濟進一步回穩向上。全國性商業銀行要增強責任擔當，發揮「頭雁」作用，主動靠前發力。要用好政策性開發性金融工具，擴大中長期貸款投放，推動加快形成更多實物工作量，更好發揮有效投資的關鍵作用。

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編輯：胡學能

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