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【消費物價】本港10月通脹率按年升1.7%　比上月略低

理財智慧 17:12 2022/11/21

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統計處今日（21日）公布10月份消費物價指數按年上升1.8%，較9月份的相應升幅4.4%為低。9月份的升幅較大，主要是由於去年9月份香港房屋委員會豁免公營房屋租金，導致比較基數較低。剔除所有政府一次性紓困措施的影響後，10月份的按年升幅為1.7%，較9月份1.8%略低。

同場加映：【溫股知新】關注經濟與業績 三大策略你要識

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在10月份錄得按年升幅的類別為電力、燃氣及水（上升13.4%）、衣履（上升4.5%）、外出用膳及外賣（上升3.5%）、基本食品（上升3.3%）、煙酒（上升1.9%）、交通（上升1.5%）、雜項服務（上升1.5%）、雜項物品（上升1.0%）和住屋（上升0.1%）。

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政府發言人表示，10月基本消費物價通脹維持溫和。食品價格的按年升幅略為放緩，盡管仍然相對較快。衣履價格繼續錄得明顯升幅，能源相關項目價格大幅上升。不過其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控。

政府又稱，盡管外圍價格壓力龐大，在本地成本壓力大致輕微下，總體而言通脹在短期內應保持溫和。

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撰文 : 陳楚琨

紓困措施 電力 經濟 綜合消費物價指數 香港 通脹

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