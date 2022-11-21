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【新股IPO】鎳生產商力勤資源2245周一起招股 一手入場費4032元

股樓投資 18:27 2022/11/21

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鎳全產業鏈公司力勤資源（新上市編號：02245）今日（21日）起至周四（24日）招股，擬全球發售2.33億股，香港公開發售佔約一成，國際發售佔約九成；招股價介乎15.6至19.96元，每手200股計，一手入場費4032.24元；12月1日掛牌；聯席保薦人為中金及招銀國際。

同場加映：【溫股知新】關注經濟與業績 三大策略你要識

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力勤資源是次上市引入了5名基石投資者，包括寧德時代間接控股附屬香港邦普、中國國有混合所有制改革基金、鄞金控股、格林美旗下格林美香港及電池三角基金，合共認購25.51億元公司股份。

是次集資所得，當中約56.4%將用於奧比島的鎳產品生產項目的開發及建設；約24%將用於向CBL（公司與寧德時代成立的合營企業）增資；約9.6%將用於就位於印尼的鎳礦資源作出潛在少數股權投資；約10%將用作營運資金及作一般公司用途。

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記者：張以正

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