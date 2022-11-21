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【多圖】朗譽交樓標準示範單位陪你睇　間隔方正 落地窗展空間感

股樓投資 16:33 2022/11/21

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由保利置業、尚嘉控股合作發展的油塘朗譽，今開放兩個示範單位，保利置業(香港)銷售及市務部總監朱美儀表示，項目已上載樓書，最快周內公布首張價單及對公眾開放示範單位，定價料參考九龍東及將軍澳新盤成交價，料主打一至兩房戶型，認為同類單位供應稀缺，能吸引準買家入市。

今天開放的其中一個示範單位以1座28樓A室為藍本搭建，為無改動示範單位，實用面積474平方呎，屬兩房間隔，長型客廳方正實用。配備開放式廚房，落地玻璃趟門連接露台，吸納戶外自然光線， 落成後單位料能享開揚東南山景。單位浴室內的鏡櫃及洗手盆櫃採用圓角式設計，感覺和諧，並提供充足儲物收納空間。，另設有窗戶，保持空氣流通。

1座28樓A室

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另外同步開放以2座28樓D室為藍本搭建的無改動示範單位，實用面積312平方呎，一房間隔，層與層之間高度約3.15米，空間同樣方正實用，客飯廳呈長方型開則，供住戶靈活擺放傢私，睡房坐擁特大玻璃窗，引入室外自然光綫。

2座28樓D室

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【青姐話】好友欠誠意 正是冬眠時

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撰文 : 蔡子俊

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