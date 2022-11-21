▲ 【新股IPO】英國芯片商ARM推遲倫敦上市時間 料明年首季前不太可能完成

軟銀（Softbank）旗下英國芯片設計公司Arm據報向股東發信，提到由於管理層憂慮全球經濟低迷、科技股暴跌或嚇退潛在投資者，因此會將ARM的IPO上市計劃推遲到明年稍後時間，而此前市場預計ARM最快明年第一季度上市。

有英媒指，ARM今次推遲IPO舉動引起英國政府憂慮，因為英國政府正遊說ARM在倫敦證券交易所上市，以確保倫敦作為科技公司IPO首選目的地的聲譽。

ARM投資者關係主管 Ian Thornton表示：「我們希望盡快上市，但考慮到當前全球經濟不確定性及金融市場的狀況，（上市）不太可能在2023年3月底之前發生」Thornton補充，ARM 的IPO準備工作進展順利，並已進入後期準備階段，確能承諾在2023年的某個時候實現上市。

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編輯：李哲毅