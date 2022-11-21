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【啤酒股】 受累內地疫情升溫 世界盃「禁酒令」 啤酒股應聲大跌

股樓投資 16:27 2022/11/21

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內地疫情持續升溫，加上國際足總（FIFA）突然宣布卡塔爾世界盃現場「禁酒」，拖累啤酒股全面受壓，首當其衝的百威亞太（01876）最多跌近8%，低見20.65元，收報21元，仍跌6.3%，成交額3.2億元；華潤啤酒（00291）及青島啤酒（00168）分別跌3.7%及3.5%。

【恒指目標】內地放寬防疫政策為期不遠 滙豐研究維持恒指年底目標19110點 推薦13隻重新開放受惠股【見下頁

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世界盃昨晚（20日）於卡塔爾正式開鑼，但在開幕前兩天國際足總突然宣布禁止在8個比賽場地銷售含酒精飲品，連場館周邊的啤酒銷售點也被移除，只有少數地方如要價約2萬英鎊的VIP包廂，以及其他獲得許可的酒店與餐館能夠照常提供含酒精飲品。當中啤酒品牌百威（Budweiser）自1985年起贊助世界杯，今年繼續以7,500萬美元贊助比賽，如今只准在場內出售不含酒料的啤酒，相信「禁酒令」將對百威的當地銷售帶來嚴重影響。

此外，內地疫情持續爆發，北京更報告了內地近半年來首個與新冠相關的死亡病例，廣州白雲區、河北省石家莊相繼宣布「封控」5日，拖累內需消費股受壓。

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記者：郭秀慧

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港股 百威亞太（01876） 世界盃 華潤啤酒（00291） 青島啤酒（00168） 啤酒 北京 河北省
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