【大行報告】運輸量增長放緩致盈測下調 里昂下調中通快遞市盈率預測

因運輸量增長放緩令盈利預測下調，里昂將中通快遞（02057）市盈率預測由20倍降至17倍。該行預期在業務量增長前景疲弱下，2023至2024年利潤增長亦會因而放慢，故將投資評級從「買入」降至「跑贏大市」，目標價相應由225.76元下調至187.31元。中通快遞周一（21日）收市報165.3元，跌3.9%。

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該行指，今年11月1日至11日「雙11」網購銷售活動期間，全國包裹量按年下降10.6%至42.72億件，於11日的高峰流量為5.52億件，按年下降20.7%。考慮到防疫政策放寬將再影響線上銷情，在銷量復甦乏力的情況下，該行將2022年業務量預測由6%進一步下調至3%。

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另外，早前中通快遞宣布尋求於聯交所主板自願轉換為雙重主要上市，而相關轉換目前仍在等待市場條件、董事會及監管機構的進一步批准。

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撰文：鄭昊彤