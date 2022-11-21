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【大行報告】運輸量增長放緩致盈測下調 里昂下調中通快遞市盈率預測

股樓投資 16:27 2022/11/21

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因運輸量增長放緩令盈利預測下調，里昂將中通快遞（02057）市盈率預測由20倍降至17倍。該行預期在業務量增長前景疲弱下，2023至2024年利潤增長亦會因而放慢，故將投資評級從「買入」降至「跑贏大市」，目標價相應由225.76元下調至187.31元。中通快遞周一（21日）收市報165.3元，跌3.9%。

 

【青姐話】好友欠誠意 正是冬眠時

 

該行指，今年11月1日至11日「雙11」網購銷售活動期間，全國包裹量按年下降10.6%至42.72億件，於11日的高峰流量為5.52億件，按年下降20.7%。考慮到防疫政策放寬將再影響線上銷情，在銷量復甦乏力的情況下，該行將2022年業務量預測由6%進一步下調至3%。

 

【延伸閱讀】大行點睇：遭標普下調信貸評級 展望「負面」 碧桂園流動性續惡化，請按【見下頁

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另外，早前中通快遞宣布尋求於聯交所主板自願轉換為雙重主要上市，而相關轉換目前仍在等待市場條件、董事會及監管機構的進一步批准。

【溫股知新】若有智慧 不如趁勢

 

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撰文：鄭昊彤

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中通快遞—SW（02057） 大行報告
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