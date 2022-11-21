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新西蘭法院裁定18歲投票屬歧視 政府尋降至16歲

環球社會熱點 16:36 2022/11/21

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不少國家及地區就投票權設立年齡限制，多數要求需要18歲或以上。新西蘭有組織積極爭取，將投票門檻降低至16歲，並入稟法院挑戰。新西蘭最高法院周一（21日）裁定，現時的18歲投票門檻屬歧視及侵犯年輕人權利。但修正投票年齡的門檻亦不低，相信未必能迅速通過國會。

拜登80歲生日 妻放閃：只想和他做一件事 【下一頁】

新西蘭青少年組織「Make It 16」兩年前就降低投票年齡門檻，分別入稟高等法院及上訴法院敗訴後，今年初將案件提交至最高法院審理。「Make It 16」指《人權法》列明保障16歲或以上人士免遭歧視，現時的投票門檻存在年齡歧視成分，要求法院作出裁決。

最高法院周一裁定，18歲投票門檻構成歧視及侵犯青少年人權。總理阿德恩 （Jacinda Ardern）發聲明指，政府將起草修改投票年齡門檻至16歲；就個人而言，她支持降低投票年齡，草案將交由國會作最終決定。阿德恩強調，新法案不會在2023年大選舉行前生效。

「Make It 16」聯合總監Caeden Tipler形容裁決邁出重大一步，成功締造歷史。她指政府及國會不能忽視明確的法律及道德信息，他們必須讓年青人投票。

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若新西蘭要修改選舉法，必須取得最少75%國會議員支持、即執政工黨與在野國家黨需要一起合作，才能降低投票門檻。

工黨尚未就降低投票門檻作出表態，但國家黨與新西蘭行動黨已表明反對立場；至於綠黨及毛利黨則表態支持。

全球只有少數國家允許18歲以下的民眾投票，包括巴西、古巴、奧地利及馬爾他。蘇格蘭年滿16歲人士，可在蘇格蘭議會選舉投票，但無法參加英國大選。

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責任編輯：郭麗明

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