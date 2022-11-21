【消費報告】報告指消費者購買二手商品比例增加 二手傢俬成最受歡迎商品之一 有受訪者指每年可節省5千元以上

二手買賣正隨著環保以及可持續發展等概念而愈發普遍，而根據Carousell發布最新的消費者調查結果顯示，面對近期的環球經濟現況，超過8成消費者較以往購買更多二手商品。而45歲以上受訪者當中，更有86%人士平均每三個月購買一次二手商品。整體調查結果均顯示，消費者對二手商品的接受程度有所提高。有53%受訪者表示，購買二手商品每年可節省最少港幣 1,000 元，近10%受訪者甚至認為有可能節省超過5,000元。

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調查顯示，62%受訪者表示在經濟衰退期間考慮購買更多二手商品，而近90%受訪者對二手商品 抱持正面至中立態度。消費者在考慮購買二手商品時，最先想到的三個類別是：遊戲機、傢俬及家品和興趣及遊戲，而45歲以上受訪者當中，更有高達76%人表示考慮購買二手傢俬。另外，逾90%受訪者認為二手商品在外觀和功能上與全新商品落差不大，而且二手商品性價比高，更符合可持續發展原則。

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Carousell 香港董事總經理黃俊仁表示：「Carousell 了解經濟環境會影響港人的消費習慣，因而致 力於在經濟困難時期支援本地社群。我們樂見消費者越趨重視二手商品的價值，並在購物過程中 把二手商品視為首選。 Carousell 希望為消費者和商戶提供方便可靠的平台，啟發及成就用戶進行 二手買賣。同時，我們希望幫助用戶更容易找到高質素的二手商品，節省金錢之餘，亦推廣可持 續消費模式。」

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記者：鄭日棱