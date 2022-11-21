【長者優惠】國泰推出長者買機票享65折優惠　最遲明年3月31日出發

隨着香港實施入境「0+3」方案，不少港人都回復外遊，不過機票、住宿價錢似乎未如以往，不過對長者而言就有好消息，國泰航空推出銀髮族特別優惠，65歲長者可以以65折優惠預訂機票。

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由即日起至25日，國泰特別推出長者限定機票優惠，凡年滿65歲或以上的香港居民，以優惠編號：「CXSENIOR22」預訂機票均可享65折優惠，折扣後的票價（不包括稅項及附加費）將向上取整為港幣10元。優惠適用於所有客艙級別，不設不適用日期。

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資格： 適用於年滿65歲或以上的港澳居民 (以出發當日計)，須出示身分及年齡證明，適用文件包括：

香港身份證 或

香港特別行政區簽發之護照 或

社會福利署印發的「長者咭」/「頤老咭」、或

澳門身份證 或

澳門特別行政區簽發之護照

優惠編號： CXSENIOR22 出發日期： 2022年11月18日 - 2023年3月31日 最後預訂日期： 2022年11月25日 出發地點： 香港 旅程類別： 單程、來回 客艙級別： 頭等、商務、特選經濟、經濟客艙 目的地： 國泰航空營運的目的地

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