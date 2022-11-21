【港元定存】1年港元定存高息王5.5厘下周三截止 最後倒數10天

▲ 部分港銀的特惠高息將於月底到期

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11月已進入下半場，今天（11月21日）暫有4間銀行調整港元定期存款息，當中兩加兩減，包括建行亞洲全面加0.1厘，當中最高息是1年期，新息率報5.1厘；創興新推1年定存享5厘。相反，花旗連續兩周調低存息，剛削减半年期年息0.14厘至3.23厘，1年期息率更下調0.17厘至3.63厘；另外，信銀國際卻下調3個月年息0.2厘至4.4厘，半年年息削0.1厘至4.6厘。

計及匯立於上周五（18日）新推15個月有5厘，目前長息榜中有7個5厘或以上超高息，其餘選擇分別為平安壹賬通1年的5.5厘、富邦及建行亞洲相同存期5.1厘、創興與華僑永亨同期有5厘。另富邦9個月年息也有5厘。

此外，轉眼間11月快近尾聲，下周四（12月1日）已踏入年底，市面不少高息計劃將於下周三（30日）到期，例如平保 （02318） 旗下虛擬銀行、平安壹賬通銀行（PAOB）1年定存享5.5厘等，還有恒生 （00011） 、渣打香港 （02888） 及富邦等限定優惠。

至於集友3個高息定存，包括98天享4.4厘年息、168天享4.7厘年息，以及288天享4.8厘年息，推廣期更至本周三（23日）屆滿，且額滿即止，以上3個存款計劃起存金額為20萬元，上限3000萬元，適合所有客戶以全新資金，需在分行渠道開立。而花旗3個月享4.5厘則於周六（26日）告終。

專家忠告追息族宜緊抓高息仍在，先鎖定特惠息，大可無後顧之憂睇世界盃，畢竟投資界如花旗及高盛皆料美國加息周期在明年中完結，市料本港的息率也快見頂。事實上，上周只得11間銀行加定存息，較前周的16間少，而11月首周時更多達18間。

何況自從11月中旬起，港銀暫未見再推創新高的破頂息，近期3大小行更陸續出現減息，包括大新 （02356） 、工銀亞洲及信銀國際，皆有迹象預示早前的「瘋狂搶錢」猛加息浪潮逐漸退卻。

平安壹賬通於11月8日作突擊，推1年定存全城最高5.5厘，全新個人客戶成功開立PAOB個人儲蓄戶口，並敍造4個月、7個月或12個月港元定期存款，除獲3.5厘﹑4.2厘或4.5厘基本年利率外，更可獲額外1厘年利率，優惠先到先得，額滿即止。

若以PAOB新客敍造12個月定存及存入50萬元計，年利率達5.5厘，期滿後賺息27500元 。

另總覽各存期的高息榜，7天年息以集友及恒生 （00011） 的6厘稱王，1個月是滙豐（HSBC）的5厘居首，3個月是東亞 （00023） 的8.8厘膺高息王。半年期呈雙冠王，建行亞洲今天加0.1厘至4.9厘，追貼富邦；而創興剛上調0.2厘至4.8厘，為同期第2大高息。

隔夜息今天重上逾3厘，1個月拆息更6連升，報3.64厘，1年拆息報5.56厘。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪