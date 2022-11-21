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Kanye West宣布角逐2024美國大選 再助特朗普鎅票?

環球社會熱點 15:59 2022/11/21

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黑人饒舌歌手Kanye West（現稱Ye）向來爭議多多，早前更因反猶太言論遭到多個知名品牌割席。Kanye West宣布再於2024於角逐美國總統大選，而他對上一屆角逐大選時，曾暗示為幫助時任總統特朗普鎅票。

逾700萬網民撐馬斯克解封 特朗普明言無意回歸Twitter 【下一頁】

極右政治評論員Milo Yiannopoulos近日成為佐治亞州眾議員格林（Marjorie Taylor Greene）的實習生。

社交媒體Twitter出現一段影片，Kanye West在影片内表示Milo正在籌備自己的競選活動。攝影師詢問Kanye West是否要角逐2024年大選，他承認並表示正步向未來。

Kanye West同日較早時於Twitter發布一則帖文，向近3,200萬名追蹤者表示要測試一下他的Twitter帳戶是否運作暢順。

已收購Twitter的全球首富馬斯克（Elon Musk）上月表示，Twitter獲收購前就已恢復Kanye West的帳戶，但事先並無徵求其意見。

工作狂馬斯克下令Twitter員工 拒接受長工時就執包袱 【下一頁】

馬斯克上周六（19日）也在Twitter發起投票，讓網民決定是否恢復特朗普（Donald Trump）的帳戶。最終在超過1,500萬Twitter用戶投票下，贊成解封支持度51.8%。不過特朗普表明無意回歸Twitter。

Kanye West在2020年也曾角逐總統大選，他當時接受媒體專訪，暗示自己參選總統是要「鎅走」（siphon）拜登（Joe Biden）的選票，希望幫助特朗普連任。

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責任編輯：鄭錦玲

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