【美股市場】普徠仕亞太區多元資產解決方案： 市場對FED緊縮政策反應持正面 建議增固定收益高息債券配置

普徠仕亞太區多元資產解決方案主管Thomas Poullaouec及其團隊發表最新報告，表示美國市場對聯儲局進取的緊縮政策反應正面。

報告指出，美國第三季度GDP的反彈幅度勝於預期，將加強聯儲局更積極保持緊縮政策，然而有更多的數據顯示，經濟正受到利率急升的影響。

其他數據方面，報告表示，10月份ISM製造業指數雖有放緩跡象，跌至2020年5月以來的最低水平，但在通脹方面則有改善跡象，原因為供應商的付運及支付價格放緩。



同場加映﹕【青姐話】

美國期中選舉結果即將出爐，報告分析續指：「分立政府可令政黨的權力互相制衡，被市場視為積極訊號，可降低極端政策獲通過的可能性，亦可減少需要兩黨妥協的立法。此外，由於支出、稅收和監管政策發生重大變化的可能性降低，影響企業和家庭支出計劃的不確定性也有所緩解。」

基金配置方面，該公司表示已減低對股票的配置，主因為央行仍然採取激進的緊縮政策，而增長和盈利的前景仍在減弱，令他們對股市環境保持謹慎。

固定收益方面，報告表示，在本月曾增加高息債券配置，因高息債券的收益率能夠為風險提供了合理的補償，而基本面仍然具有支撐作用，儘管目前的收益率有助於提供緩衝，料違約率將從目前的歷史低水平上升。

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記者：何珊如