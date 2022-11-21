【2023投資展望】瑞銀財管：美國最終或加息至5厘　香港樓價明年再跌5%至7%

▲ 【宏觀經濟】瑞銀：美國的終端利率或至5厘、本港樓價明年或會跌5-7%

瑞銀財富管理發表2023年度投資展望，預期外圍通脹下降、投資者憧憬明年中減息及增長回暖，投資環境應會變得更加有利，但該行仍建議在風險資產採取較防守策略。同時，瑞銀亦預料，本港樓市受累於息口上升、經濟持續低迷，樓價明年仍有5%至7%的下跌空間。

料美國通脹將持續放緩 終端利率或至5厘

瑞銀財富管理投資總監辦公室亞太區投資總監及宏觀經濟主管胡一帆稱，美國通脹開始回落，預期今年底將降至7%至7.5%。

利率走勢方面，胡一帆預期，美聯儲將加息步伐會放緩，料年底、明年首季將分別再加息0.5厘，令聯邦利率高見5厘，短期内美元仍有上升的空間，會保持強勢至明年第一季。

她續指，由於環球經濟低迷，企業盈利受壓，預期各國央行或會在明年年中開始部署減息。

瑞銀：本港樓價明年或會跌5-7%

香港樓市方面，瑞銀表示，受累於息口上升、經濟持續低迷，本港樓價今年已累跌11%，預料明年仍有5%至7%的下跌空間，預料隨後將會繼續橫行。

内地樓市方面，瑞銀財富管理投資總監辦公室大中華區股票主管李智穎指，10月份全國銷售跌幅按年下跌26%，樓價則按年下跌5%至6%，料内房企業獲國策支持可提升市場信心，預期樓價將保持平穩，明年上半年銷量跌幅會有所收窄，下半年更有望轉升。

料中國第三季將全面開放消費 籲繼續以派息穩健股作防守

瑞銀表示，雖然部分城市疫情反覆，但相信整體防控方向將持續放鬆，現估計内地明年第三季全面開放，消費復甦、基建投資以至房地產的負面影響減弱，都有利中國明年GDP增長重上5%。

瑞銀財富管理投資總監辦公室大中華區股票主管李智穎指，即使亞洲科技股估值已低，但仍未具備持續反彈條件，看好韓國記憶體晶片製造商，並保持對中國互聯網平台的配置，以待潛在重新開放帶來助力。

中長期而言，瑞銀看好5G+、自動化和機器人等主題，以及可再生能源營運商、動力電池和材料行業中的部分結構性機會。 李智穎指，投資者應保持防禦立場，宜選擇派息、現金流穩健的公司，以及是消費必需品等板塊以應對後市的動蕩。

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編輯：伍鍵文