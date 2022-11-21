【交通加價】天星小輪申請加價一倍　要求平日成人票價6.4元、周末8.4元

▲ 【交通加價】天星小輪計劃將加價一倍 長者取消免費

政府向立法會提交文件，九龍倉集團成員天星小輪今年2月申請加價，要求「中環—尖沙咀」航線、「灣仔—尖沙咀」航線均加價一倍，並取消長者免費搭船安排。立法會交通事務委員會將於本周五（25日）討論天星小輪加價申請。

按天星小輪提交申請要求，成人周一至周五乘「中環—尖沙咀」航線上層，收費達6.4元，假日則高至8.4元。

圖看天星小輪申請加價幅度

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政府：今次天星提出申請加幅不低

天星小輪上次調整價格為去年2月9日，即加價後一年又再加價。集團解釋自2018年錄虧損，去年更蝕逾3700萬元，累計虧損更超越其總資產。去年連同防疫抗疫基金總收入按年跌22%至6494萬元，票務收入佔2811萬元，日均載客量更較2018年減少51%至26200次。

政府當局認為，今次天星小輪提出的申請加幅實屬不低，故當局將聆聽立法會交通事務委員會委員的意見，並考慮公眾對擬議票價的接受程度等不同因素，作出適當平衡。

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記者：宋佩恩