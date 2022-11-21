▲ 【大行報告】大摩調低港交所評級至「減持」 列舉三大挑戰

摩根士丹利下調港交所 （00388） 投資評級至「減持」，目標價由252元削至220元。大摩團隊指出，中國政策將優先支持製造業、中國重新開放以至高息環境不利港股流通速率，都令港交所中線面對市場活動偏低。

港交所今日股價隨大市向下，現跌3%，報292.4元，成交14億元。

大摩上一次更改港交所評級為2021年2月，當時大摩將港交所投資評級由「增持」降至「與大市同步」。

大摩：中國國策重心高質素發展 或不利資本市場

中共二十大後港股一度急跌，大摩團隊認為，市場錯誤理解中國真正的系統和財政風險，但中國最新表明優先著重高質素發展，未來國策重點將支持製造業以至重工業供應鏈上的中小企，或會減少利好資本市場的政策。該行預期，國策重心改變會令資本市場活動受壓，波及新股集資以至整體交投量。

另外，6個月期港元拆息（HIBOR）升至5厘水平，較2019年加息周期高出一倍。即使利息走高有利港交所投資收益，但不利於股市交投量，連同中國從疫情重開過程具挑戰，令經濟增長動力受壓，大摩最新估計2023年H股流通速率（Velocity，全年成交量相對市值比率）會降至75%。

預料港股明年日均成交額跌至1020億港元

因應對宏觀市場看法轉變，大摩下調港股明年預測日均成交量22%至1020億港元，相當於按年跌15%。與此同時，港交所營運開支增長易上難落，因而下調2023年、24年港交所盈利預測2.3%至8.8%，最新目標價相當於港交所2023年預測市盈率24倍，且較現價低水25%，所以一併調低投資評級。

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記者：麥德銘