華融股權易手 中信集團成為最大股東

內地四大資產管理機構之一的中國華融(02799)股權易手。集團公布，中國銀保監會同意中國財政部將所持有該集團約24.07億股內資股，佔已發行總股本的３％向央企中信集團增資。權益變動後，中信集團持26.46％股權而成為單一最大股東，財政部持24.76％股權，而中保融信私募基金和國壽集團分持１18.08％和4.5％股權。華融全日收報0.305元無起跌。中信集團旗下中信股份(00267) 全日收報7.57元，上升近1%。

ESR和中國進出口銀行 籌建10億美元基建投資基金 詳情請看【下一頁】

【青姐話】好友欠誠意 正是冬眠時

多間內房近年相繼出現財務危機，然而華融等大型資產管理機構因同樣出現資金問題，未能發揮內房「白武士」的責任。去年華融已引入中信集團、中保投資、中國人壽資產管理、信達資產管理及遠洋資本等戰略投資者。至今年上半年，華融錄188億人幣虧損，主要受上半年資本市場持續波動，相關客戶履約能力下降等因素影響。

【國泰加薪】 國泰料下半年經營現金流轉正 合資格駐港員工平均加薪3.3%兼派雙糧 「由求存轉向復甦」 詳情請看【下一頁】

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機