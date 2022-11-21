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華融股權易手 中信集團成為最大股東

股樓投資 18:06 2022/11/21

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內地四大資產管理機構之一的中國華融(02799)股權易手。集團公布，中國銀保監會同意中國財政部將所持有該集團約24.07億股內資股，佔已發行總股本的３％向央企中信集團增資。權益變動後，中信集團持26.46％股權而成為單一最大股東，財政部持24.76％股權，而中保融信私募基金和國壽集團分持１18.08％和4.5％股權。華融全日收報0.305元無起跌。中信集團旗下中信股份(00267) 全日收報7.57元，上升近1%。

ESR和中國進出口銀行 籌建10億美元基建投資基金  詳情請看【下一頁

【青姐話】好友欠誠意 正是冬眠時

多間內房近年相繼出現財務危機，然而華融等大型資產管理機構因同樣出現資金問題，未能發揮內房「白武士」的責任。去年華融已引入中信集團、中保投資、中國人壽資產管理、信達資產管理及遠洋資本等戰略投資者。至今年上半年，華融錄188億人幣虧損，主要受上半年資本市場持續波動，相關客戶履約能力下降等因素影響。

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撰文 : 李尚毅

中國華融（02799） 港股

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洪灝料恒指已觸底 將於16000至23000點上落 傾向周期性和成長型板塊

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