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ESR和中國進出口銀行 籌建10億美元基建投資基金

股樓投資 16:33 2022/11/21

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物流地產商ESR(01821) 宣布，旗下全資子公司ARA與中國進出口銀行建立合作夥伴關係，完成了10億美元規模基礎設施投資基金－中國－東盟投資合作基金二期（東盟基金二期）的設立。同時，ARA私募基金的基礎設施投資團隊ARA Infrastructure被基金的主要發起人中國進出口銀行任命為投資顧問。ESR全日下跌2.1%，收報16.72元。

【2022世界杯】 奧海城「全城開波」派對今晚展開 2米巨型足球「開波」迎揭幕戰  詳情請看【下一頁

中國進出口銀行、中國葛洲壩集團海外投資有限公司、中國路橋工程有限責任公司及ARA共同承諾向中國－東盟投資合作基金二期出資10億美元。該基金將投資於東盟國家的基礎設施、包括可再生能源在內的能源資源和信息通信等行業，同時還將重點關注可持續發展及環境、社會和治理標準（ESG）。ESR表示，進軍基建設施及可再生能源領域，料加強為資本合作夥伴和客戶提供一站式解決方案的競爭力。

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撰文 : 李尚毅

ESR（01821） 港股

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