ESR和中國進出口銀行 籌建10億美元基建投資基金

物流地產商ESR(01821) 宣布，旗下全資子公司ARA與中國進出口銀行建立合作夥伴關係，完成了10億美元規模基礎設施投資基金－中國－東盟投資合作基金二期（東盟基金二期）的設立。同時，ARA私募基金的基礎設施投資團隊ARA Infrastructure被基金的主要發起人中國進出口銀行任命為投資顧問。ESR全日下跌2.1%，收報16.72元。

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中國進出口銀行、中國葛洲壩集團海外投資有限公司、中國路橋工程有限責任公司及ARA共同承諾向中國－東盟投資合作基金二期出資10億美元。該基金將投資於東盟國家的基礎設施、包括可再生能源在內的能源資源和信息通信等行業，同時還將重點關注可持續發展及環境、社會和治理標準（ESG）。ESR表示，進軍基建設施及可再生能源領域，料加強為資本合作夥伴和客戶提供一站式解決方案的競爭力。

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