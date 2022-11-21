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【電價加價】中電指明年電價有上調壓力 將撥款1億資助基層家庭電費

理財智慧 16:53 2022/11/21

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針對目前全球的能源危機，中電企業發展總裁莊偉茵表示，因應國際燃料市場價格波動，發電燃料成本急漲，因此明年電價無可避免有上調壓力，有關詳情明日會在立法會交代。

【消費報告】報告指消費者購買二手商品比例增加 二手傢俬成最受歡迎商品之一 有受訪者指每年可節省5千元以上【下一頁

【溫股知新】關注經濟與業績 三大策略你要識

此外，莊偉茵亦透露中電明年將會撥款1億元資助15萬戶基層家庭及劏房戶的電費，減輕他們的生活支出，相信能到位幫助有需要家庭。該計劃預計將分別向10萬戶合資格的低收入家庭、長者等住戶，提供每戶600元一次性資助，以及向5萬個劏房戶，提供每戶800元一次性資助。

【青姐話】好友欠誠意 正是冬眠時

中電更表示，另外會撥出500萬元為劏房戶安裝獨立電錶，以及為1萬個過渡性房屋住戶，每戶提供2000元節能電器資助，並向200個長者家庭檢查及維修家居電力裝置。

【筍工推介】東瀛遊招聘2名拉麵試食員 未來一年可免費飛日本3次 並全包三日兩夜機票酒店【下一頁

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記者：鄭日棱

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