【創智銓薈@iM網欄】簡易智能方案　助醫護隨時掌握儀器位置　

香港醫療糸統近年人手不足，情況一直令人關注。而近年疫情肆虐，公私營醫護人員的工作量更可謂百上加斤，隨時令醫院日常運作出現問題。據筆者了解，各醫院雖有行政運作指引，所有醫療儀器使用後須放回指定位置，但許多時實際操作卻未如理想，原因是醫院日常運作非常繁忙，加上醫護人手亦一直短缺。當病人出現緊急情況，需要動用某些醫療儀器時，醫護人員就會運送到相關病房，但使用後往往因急着要處理其他病人需要，而未能即時送回指定位置。因而，當其他醫護有時需要用到相關醫療儀器時，就會出現「未能及時找到」、「不知放了在哪」的情況。

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坊間雖然亦有可以做到精準地追蹤物件的解決方案，例如UWB超寬頻定位，但其安裝成本非常高昂，而且用電量亦高。再者UWB需要充電，要將之安裝在某些物件上並不可行。其他的Gateway + Beacon方案，在實際應用時需要每6、7米安裝一個Gateway，亦不能應付大規模的應用。

筆者最近在研究藍牙網關智能定位，可說是一套切實可行的解決方案，不但可以符合醫院儀器的需要，在其他機構環境如學校、實驗室、辦公室等，同樣可加以應用。

藍牙網關裝置並非新鮮事，但如能配合得宜，加上合適的軟件系統操作，即可有效追蹤物件，舉個簡單的模擬情境：

1. 安裝體積細小的藍芽工作卡於物件上。

2. 把藍牙Beacon安裝於樓層天花板安裝，用於發射位置訊息。

3. 安裝藍牙Gateway於樓層走廊，收集藍芽工作卡的數據，並上傳至系統後台。

4. 安裝藍牙USB Gateway，插入電腦USB位置即可使用，追蹤物件於房間內精確位置。

整套系統的安裝十分方便，於醫院各病房及儲物室的USB插頭，插上USB Gateway，即可建構成一個室內定位網絡。若預先於不同的醫療儀器、用具或物件上，貼上小巧的藍牙工作卡，系統即可接收Beacon所發出的頻率，從而通知控制中心其所在的確實位置，精準度非常高，就連於房間內哪一角落都可以顯示到。

在醫院中建立藍牙網關智能定位系統，可以讓醫護人員隨時掌握所需醫療儀器的所在位置，不再倚靠人手和記憶。只需於重要的醫療儀器上貼上藍牙工作卡，即可實時追蹤儀器位置，大大減少找尋儀器的時間，增加醫療工作的效率。成本相對亦較低而且省電，安裝系統亦不用大費周章，輕便容易。

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作者簡介： 陳智銓（Arthur），隨賞科技有限公司（Compathnion Technology Limited）行政總裁 隨賞科技為客戶提供定位、導航、追蹤、客戶分析等服務，其室内定位技術已經在機場、大學校園、商場、醫院和體育場地試用。隨賞利用手機的各種感應設備（Wi-Fi、iBeacon、地磁、航位推算等），研發出一套創新準確的室内移動定位及導航系統，以API、web或手機app的形式提供定位、導航、目標跟蹤等功能，以解決室内不能清晰地接受衛星訊號的問題。

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