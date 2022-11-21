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【物流地產股】ESR與中國進出口銀行建夥伴關係　設10億美元中國東盟基礎設施投資基金

股市 14:55 2022/11/21

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【物流地產股】ESR與中國進出口銀行建夥伴關係　設10億美元中國東盟基礎設施投資基金

ESR （01821） 宣布旗下全資子公司 ARA與中國進出口銀行建立夥伴關係，並設立了10億美元規模基礎設施投資基金—中國—東盟投資合作基金二期 （東盟基金二期）。

該基金將投資於東盟國家的基礎設施、包括可再生能源在內的能源資源和信息通信等行業，同時還將重點關注可持續發展及環境、社會和治理標準 （ESG）。一同出資的包括中國進出口銀行、中國葛洲壩集團海外投資有限公司、中國路橋工程及ARA。

ESR 聯合創始人兼聯席首席執行官沈晉初及 Stuart Gibson 表示，進軍基礎設施和可再生能源領域將進一步增強為集團的資本合作夥伴及客戶提供完全 一體化的一站式解決方案的競爭力。中國進出口銀行副行長陳斌表示，希望東盟基金二期的設立能夠為中國與 東盟地區互聯互通、經貿往來和投資合作提供支撐，並有效地服務於中國與 東盟地區的經貿合作。

根據亞洲開發銀行（ADB）數據，2016 年至 2030 年亞洲的發展需要超過26萬億美元的基礎設施投資（每年1.7萬億美元）以支持經濟增長、提高生活水平和緩解氣候變化產生的影響。在這些資金中，14.7萬億美元（佔總額的56%）將用於能源領域，以便向可再生能源和高效能源轉型。儘管如此，該地區每年仍有4590億美元的資金缺口。

【石Sir一周前瞻及異動股】春立醫療、美因基因、金蝶國際

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編輯：姚卓然

港股 外交 中國 東盟 ESR（01821） 進出口

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