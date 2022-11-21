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英國更多餐廳倒閉 超越疫情封城期間

環球社會熱點 15:05 2022/11/21

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受通貨膨脹高企等因素影響，英國眾多行業嚴重受壓。最近有調查發現，英國更多餐廳在經營成本上升期間倒閉，數目超過當地新冠肺炎疫情封城期間。業內機構估計，多達3分1餐廳在明年初可能會結業。

英國樓價料兩年内跌9% 高按揭利率打擊樓市 【下一頁】

咨詢公司Mazars最新調查發現，2021至22年度多達1,567餐廳出現資不抵債，比20至21年時﹑因新冠疫情實施封城時多60%。同時，英國第3季多達453間餐廳結業，較前一季多58間。

Mazars合伙人Rebecca Dacre表示，餐飲業倒閉的速度遠超前年封城時，指經營成本上升﹑財政成本顯著增加及需求減弱促成新趨勢。Dacre指出，眾多餐廳此前從未遇過3大負面因素夾擊下的經營環境。

英生活水平料錄創新高跌幅 人工加幅追唔上通脹 【下一頁】

《衛報》指出，英國餐飲業經過封城後在今年夏天迎來復甦，但因通脹高企加上能源﹑食物﹑飲品價格上升及民眾實質收入減少，導致當地出現更多餐廳倒閉的景況。英國款待業上月新調查更曾表示，明年初可能再有多達超過3分1業者結業，包括餐飲業界。

傳統消費旺季聖誕節即將到來，但Mazars仍不看好餐飲業前景。Dacre指餐飲業可能要做好準備，迎接行業「寒冬」。Dacre警告，如果政府沒有進一步援助，預計更多餐廳會關門大吉，惟她估計政府未必會全力支援餐飲業。

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責任編輯：吳漢培

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