【交通消費】天星小輪申請加價一倍 取消長者免費乘船優惠

通脹高企，物價上漲，連交通費都要加價。天星小輪向政府申請加價，兩條航線的成人及小童票價， 每程由1.8元加至4.2元， 加幅逾一倍。若最終落實，中環至尖沙咀、灣仔至尖沙咀，成人平日單程最高收費為6.4元，星期六、日及公眾假期最高收費為8.4元；小童則分別為3.8元及5元。另外，月票收費由160元增至320元，加幅達1倍。

另外，天星小輪提出取消免費優惠，改為「2蚊優惠」。其實，天星小輪自1992年起，至今30年一直向65歲以上長者提供免費優惠，是次提出由免費轉為長者「2蚊優惠」的理據是，根據公司數據，近年長者佔整體客量5%至10%，去年為提供長者免費渡輪服務而少收的收入約260萬元，佔其票務收入近一成，故此天星小輪改以「2蚊優惠票價」取代現有免費優惠，亦可以幫助改善公司財務情況。

中環街市親「動」融入世界盃World Cup for All

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天星小輪自疫情以來，業績大受影響，今年3月日均客量僅1.07萬人次，較2018年同期急跌8成。公司自2018年起亦錄得虧損，去年共虧蝕逾3,700萬元，累計虧損已超越其總資產。在疫情下，內地旅客未能來港旅遊，加上本港市民的出行方式亦有所轉變，致天星小輪的業績每況愈下。不過是次加幅或超出公眾的接程度，運輸及物流局認為天星小輪要作出適當的平衡。

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記者：陳玉蓮