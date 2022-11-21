泰國經濟增長錄逾一年最大增幅 旅遊業復甦帶動

泰國已經大幅放寬防疫限制及重開邊境，經濟復甦情況引起不少關注。泰國公布官方數據，第三季經濟增長達4.5%。泰國是次經濟增長受惠於旅遊業復甦，為當地逾1年多以來最大增幅。政府估計，今年當地經濟將增長3.2%，並預料明年增長率亦相若。

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泰國為東南亞地區第二大經濟體，國家經濟及社會發展委員會（National Economic and Social Development Council，簡稱NESDC）周一（21日）公布，當地第三季經濟增長4.5%，是當地逾1年以來最大增長。按季增長1.2%，高於市場預期的0.9%。

泰國當局發表聲明表示，增長主要受惠於旅遊業復甦、私人及公共投資增加、內需持續擴大及農業產業良好增長。NESDC預料，泰國今年將接待1,020萬名海外旅客，雖高於去年的42.8萬人，但較疫情前的2019年近4,000萬少。當局亦預料，泰國明年將有2,350萬名外國遊客到訪。

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泰國政府估計，2022年經濟增長將為3.2%，落入此前預計的2.7%至3.2%區間。泰國當局亦預料，2023年增長率為3%至4%之間。據悉，泰國去年經濟增長率為1.5%，是當地經濟最慢增長記錄之一。

《路透社》分析指，泰國經濟正穩定復甦，當地今年早前已取消新冠疫情限制措施，旅遊業增長速度加快，但受全球經濟增長放緩及高通脹影響，前景並未清晰。

NESDC主管Danucha Pichayanan透露，當地經濟主要風險包括全球經濟增長慢於預期、全球金融市場波動，及各大央行將繼續加息抑壓通脹。《路透社》分析亦指，數據或增加泰國央行將在11月30日，宣布加息25厘的可能。

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責任編輯：李俊儀