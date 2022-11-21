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【金融科技FinTech】ACCA夥螞蟻集團培育人才　提供三周基本金融科技免費課程

Hot Talk 14:37 2022/11/21

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【金融科技Fintech】會計師公會ACCA與螞蟻合作培育人才　涉三周基本金融科技課程供會員修讀

特許公認會計師公會（ACCA）與螞蟻集團已簽署合作備忘錄，ACCA香港會員將可獲預先批准及免費報讀「10x1000 Fintech Foundation Programme Flex」基本金融科技速成課程，為期三周。學員修畢課程後，將可繼續獲取「10x1000」最新金融科技發展的持續學習內容，以及加入其同學會網絡，涉數以千計來自世界各地的金融科技和數碼經濟專業人士組成。

螞蟻集團旗下的支付寶與世界銀行集團成員國際金融公司（IFC）2018年提出「10x1000」科技普惠計劃，致力於2018年起10年內，每年在全球培養1000名新興人才和技術領導者。

ACCA表示，「10x1000」為開放性全球金融科技培訓平台，ACCA為目前唯一合作的專業會計組織。 ACCA中國總監梁淑屏表示，組織將繼續尋求新合作夥伴，及強化專其培訓平台ACCA Learning，為會計及金融界提供一流及與時並進的課程。

螞蟻集團高級總監兼10x1000項目負責人Jason Pau表示，是次體現螞蟻對發展新一代金融科技專業人才的持續承擔。ACCA的專業人士是數碼經濟賴以成功的關鍵所繫，期望能為其帶來更多世界級金融科技培訓課程和機會。

【石Sir一周前瞻及異動股】春立醫療、美因基因、金蝶國際

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編輯：宋佩恩

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