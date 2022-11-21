▲ 【港元拆息】1個月HIBOR再創14年高 渣打周二加H按「封頂息」25點子至3.375厘

港元拆息（HIBOR）全線上升，與樓按相關的1個月港元拆息連升6天，今報3.64506厘，按日升5.3基點，創14年高。市場消息指，今日有一家大型銀行上調H按「封頂息」，加息0.25厘至3.375厘，覆蓋一、二手物業，影響新造按揭人士。渣打銀行回覆本報查詢，指由本周二（22日）起，渣打香港同業拆息按揭計劃（HIBOR） 的鎖息上限會由 P-2.5% ，上調至 P-2.25%，即實際息率由 3.125厘，升至 3.375厘 ，最優惠利率（P）維持於5.625厘。

中原按揭：料引客戶流向低按息銀行

現有市場主流H按利息約為「H+1.3厘」、上限「P－2.25厘」或「P-2.5厘」，H按供樓人士已需以主要銀行「封頂息」供樓。

中原按揭董事總經理王美鳳指出，最新1個月港元拆息高於銀行主流H按利息2.875厘至3.125厘，幅度達0.5厘至0.78厘，銀行面對資金成本上升及上調按息之壓力。

另一方面，港銀定存息競爭仍激烈，近月港元貸存比率已升至90%水平，故此有個別銀行決定上調新造按揭計劃息率以紓緩息差壓力，不排除會再有銀行跟隨上調新造按息以紓緩息差壓力。

王美鳳認為，今次個別銀行調整僅限於有關銀行的新按揭申請人受影響，舊有已正在供樓的按揭客戶則不受影響。

新造樓按借500萬、30年 新息率多供686元

對於新造H按客戶來說，H按封頂息由3.125厘加至3.375厘後，以還款期30年計，500萬元按揭額每月供款增686元，加幅3.2%。

對於新造P按客戶來說，P按息由2.975厘加至3.225厘後，以還款期30年計，500萬元按揭額每月供款增679元，加幅3.2%。

王美鳳指出，目前銀行之間新造按息差距進一步擴大，市場按息由原先由介乎2.875厘至3.125厘，擴闊到介乎2.875厘至3.375厘，高低差距達0.5厘，以貸款額500萬元及30年期計，每月供款相差1,360元或6.6%，料會吸引按揭客戶流向低按息銀行。

經絡按揭轉介：料港銀P下月再加0.25厘

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，1個月銀行同業拆息已連續21個工作日維持3厘以上水平，相信HIBOR短時間內將挑戰4厘水平，另外，銀行體系結餘反覆回落至約967億元，香港息口及銀行資金成本壓力驟增。

香港按揭證券有限公司於日前已第8度上調定按計劃的息率，曹德明料，香港銀行將於下月再次上調P，幅度約0.25厘。因此銀行為確保利潤及因應資金成本而再度上調H按鎖息上限，並為利率上升再作準備，預期或有其他銀行跟隨。

隔夜港元拆息今報3.19345厘，按日升34點子。反映銀行資金成本的3個月港元拆息報5.14762厘，升3.2點子。1年期拆息續企約5.56厘水平。

到期日 11月21日 11月18日 隔夜 3.19345 2.85393 1 星期 3.49048 3.42786 2 星期 3.55536 3.53262 1 個月 3.64506 3.59185 2 個月 4.39316 4.38476 3 個月 5.14762 5.11583 6 個月 5.29202 5.28143 12 個月 5.56345 5.56202

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記者：胡學能