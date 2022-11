【世界盃2022】辛偉誠拍片為英倫兩隊打氣 網友唔受落反嘲「堅離地」（有片）

2022年卡塔爾世界盃周日(20日)揭幕,多國領袖公開為國家隊打氣。英國首相辛偉誠亦在Twitter上載影片,可見辛偉誠於世界盃賽程表圈上英格蘭及威爾斯的比賽日期,為兩隊球員打氣。但影片卻惹來不少網民嘲笑。

辛偉誠 (Rishi Sunak)於世界盃開幕當日上載影片,可見他從專門裝有政府文件的紅色皮箱取出一張世界盃賽程表,然後用黑色水筆圈上英格蘭及威爾斯上陣日期。辛偉誠神情自豪地將賽程表張貼在辦公室門後,影片末段更寫有「祝英格蘭及威爾斯好運」(Good luck England and Wales),塑造他的貼地形象。

但網片卻引來不少網民嘲笑辛偉誠的行為,又指他「肯定未寫過世界盃賽程表」,不然的話絕不會在賽程表畫圓圈。

亦有網民留言要辛偉誠「唔好扮貼地,因為根本呃唔到人」(Please stop trying to be an ordinary 'man of the people' - you're fooling no one with your cringeworthy cosplaying efforts)

英格蘭與威爾士同被編入世界盃B組,兩隊將於本港時間30日凌晨3點對決,上演英倫內訌。

