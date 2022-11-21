  • 25°C
香港時間 : 20221121日 (週一) 16:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【世界盃2022】辛偉誠拍片為英倫兩隊打氣 網友唔受落反嘲「堅離地」（有片）

環球社會熱點 14:16 2022/11/21

分享：

分享：

2022年卡塔爾世界盃周日（20日）揭幕，多國領袖公開為國家隊打氣。英國首相辛偉誠亦在Twitter上載影片，可見辛偉誠於世界盃賽程表圈上英格蘭及威爾斯的比賽日期，為兩隊球員打氣。但影片卻惹來不少網民嘲笑。

碧咸任2022年世界盃大使 演員疑怒碎1萬英鎊鈔票抗議 【下一頁】

辛偉誠 （Rishi Sunak）於世界盃開幕當日上載影片，可見他從專門裝有政府文件的紅色皮箱取出一張世界盃賽程表，然後用黑色水筆圈上英格蘭及威爾斯上陣日期。辛偉誠神情自豪地將賽程表張貼在辦公室門後，影片末段更寫有「祝英格蘭及威爾斯好運」（Good luck England and Wales），塑造他的貼地形象。

但網片卻引來不少網民嘲笑辛偉誠的行為，又指他「肯定未寫過世界盃賽程表」，不然的話絕不會在賽程表畫圓圈。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

球場行為準則歷來最嚴 球迷高呼口號「我們要啤酒」 【下一頁】

亦有網民留言要辛偉誠「唔好扮貼地，因為根本呃唔到人」（Please stop trying to be an ordinary 'man of the people' - you're fooling no one with your cringeworthy cosplaying efforts）

英格蘭與威爾士同被編入世界盃B組，兩隊將於本港時間30日凌晨3點對決，上演英倫內訌。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：郭麗明

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【世界盃2022】球場行為準則歷來最嚴 球迷高呼口號「我們要啤酒」
今日
【世界盃2022】球場行為準則歷來最嚴 球迷高呼口號「我們要啤酒」
日本百元商店「大創」擬在美開千店 受惠高通脹
今日
日本百元商店「大創」擬在美開千店 受惠高通脹
【世界盃2022】防暴警阻人群湧入球迷區 有人指現場如梨泰院慘劇
今日
【世界盃2022】防暴警阻人群湧入球迷區 有人指現場如梨泰院慘劇
【世界盃2022】碧咸任大使 演員疑怒碎1萬英鎊鈔票抗議
今日
【世界盃2022】碧咸任大使 演員疑怒碎1萬英鎊鈔票抗議
【世界盃2022】拜登致電美國隊打氣 講笑稱：教練派我上場喇！（有片）
今日
【世界盃2022】拜登致電美國隊打氣 講笑稱：教練派我上場喇！（有片）

你可能感興趣

【世界盃2022】球場行為準則歷來最嚴 球迷高呼口號「我們要啤酒」
今日 12:25
【世界盃2022】球場行為準則歷來最嚴 球迷高呼口號「我們要啤酒」
日本百元商店「大創」擬在美開千店 受惠高通脹
今日 14:03
日本百元商店「大創」擬在美開千店 受惠高通脹
【世界盃2022】防暴警阻人群湧入球迷區 有人指現場如梨泰院慘劇
今日 13:09
【世界盃2022】防暴警阻人群湧入球迷區 有人指現場如梨泰院慘劇
網絡熱話 英國 比賽 世界盃 威爾斯 英格蘭 辛偉誠 卡塔爾

上一篇文章

泰國經濟增長錄逾一年最大增幅 旅遊業復甦帶動

下一篇文章

日本百元商店「大創」擬在美開千店 受惠高通脹
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

拜登孫女白宮出嫁 未設採訪惹不滿
拜登孫女白宮出嫁 未設採訪惹不滿
新型冠狀肺炎全球疫情（11月21日 時間15:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（11月21日 時間15:00）
【世界盃2022】帳篷住宿超簡陋 球迷見真面目即崩潰
【世界盃2022】帳篷住宿超簡陋 球迷見真面目即崩潰
【世界盃2022】恐成災難 英媒指球迷投訴卡塔爾3大問題
【世界盃2022】恐成災難 英媒指球迷投訴卡塔爾3大問題
【世界盃2022】卡塔爾疑不滿傳媒負面報道 反口拒向受邀球迷發津貼
【世界盃2022】卡塔爾疑不滿傳媒負面報道 反口拒向受邀球迷發津貼
【烏克蘭戰爭】烏東單日近400次俄炮擊 德向波蘭供愛國者導彈防空系統（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】烏東單日近400次俄炮擊 德向波蘭供愛國者導彈防空系統（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款