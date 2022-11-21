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【Twitter封鎖帳號】Elon Musk加持？　Kanye West示意重返Twitter

科技 14:30 2022/11/21

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美國饒舌歌手Ye（原名為Kanye West）10月因發表反猶太言論而遭Twitter凍結帳號，日前發布推文示意重返Twitter。

Elon Musk（馬斯克）入主Twitter後，開始實行放寬Twitter永久封鎖帳號政策，日前解封美國前總統特朗普等人的Twitter帳號之後，美國饒舌歌手Ye（原名為Kanye West）也發布Twitter推文測實是否已獲解封。美國饒舌歌手Ye（原名為Kanye West）10月因發表反猶太言論而遭Twitter凍結帳號，日前發布推文示意重返Twitter。不過，特朗普則表示無意重返Twitter。

Ye除了發布測試推文，還發布一個羅馬化希伯來語單詞「shalom」配上微笑符號。該單詞較常譯為平安（peace），同時為猶太人問候或告別的用語，疑為呼應早前被指發表反猶太種族歧視言論一事。

早前在發表反猶太言論而遭Instagram和Twitter封鎖後，Ye亦正式收購了被外界稱為「極右派的社交媒體」的社交平台Parler，並宣稱雙方的理念一致。

特朗普：繼續使用自家社交平台

此外，在去年1月因國會山莊騷亂而被Twitter永久封鎖的特朗普，日前以視像方式參加非政府組織「共和黨猶太人聯盟」年度領袖會議時，則表示沒有重返Twitter的理由，會繼續使用自家社交平台Truth Social。

責任編輯：張寶燕

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