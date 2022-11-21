梅根被嫌太長氣 主持Podcast講耐過嘉賓兼屢提哈里

英國哈里王子夫人梅根搬回美國後積極發展事業，主持的播客（Podcast）節目最近也在串流平台上熱播。不過英媒抨擊梅根作為主持太多嘢講，發言時間遠超節目嘉賓更不時提起哈里。

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梅根（Meghan Markle）的Podcast節目《Archetypes》共有10集，她表明會與上節目的名人展開親密而坦誠的對話。

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不過英媒盤點10集Podcast内容，發現梅根於其中7集的發言時間都遠超嘉賓，似得自己講多過訪問人。

首集嘉賓為網球天后莎蓮娜威廉絲（Serena Williams），不過她的發言時間僅得17分鐘12秒，遠少於梅根的30分鐘06秒。

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梅根於第8集發言時間為26分鐘01秒，相較之下擔任嘉賓的加拿大總理夫人蘇菲（Sophie Trudeau）僅發言2分鐘09秒。

另外，梅根在第5集的發言時間為24分鐘16秒，但發言期間共有11次提到丈夫哈里（Prince Harry）。

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責任編輯：鄭錦玲