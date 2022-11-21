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日本百元商店「大創」擬在美開千店 受惠高通脹

環球社會熱點 13:29 2022/11/21

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日本最大百元商店品牌「大創」（DAISO） 一向走平價雜貨路線，受到不少港人歡迎。大創公司表示，計劃在美國擴張，店鋪數目將達1,000間。據悉大創已經在美國加州等地開設近百間店舖，長期目標是增長至逾10倍。

貝索斯倒Amazon米？勸人Black Friday少買高價貨 【下一頁】

日本大創產業公司周一（21日）表示，將會在美國擴張店鋪數目，令當地店鋪總數達指1,000間。據悉大創已在加州及德州等地，開設逾80間店舖。公司計劃下年度在亞利桑那州（Arizona）等地開設30間，長期目標是增長10倍以上。

大創表示，單一價格的高質素商品在海外亦受歡迎，公司將挑戰新地區業務，並強調將頻密銷售各類型新產品。

Airbnb指單房放租量激增逾3成 幫補家計應對生活成本危機 【下一頁】

美國受通脹持續高企影響，被稱為「1美元店」的日用品商店生意變得興隆。今年7月時，大創亦開設曼哈頓地區首間店舖。新冠疫情下網購在美國變得更普遍，但隨通脹持續高企，網購運費及手續費令民眾倍感壓力，價格低廉且種類豐富的實體店因此大受歡迎。

大創於2001年在台灣開設首間海外店舖，截至今年2月，大創在日本以外的25個國家及地區中，共有2,296間店舖，其中南韓共有1,365間，為亞洲發展最迅速。本港亦有30間大創店舖。

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責任編輯：李俊儀

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