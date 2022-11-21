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【反壟斷】Epic Games指控Google影響市場公平競爭　私下付費與遊戲大廠達成協議

科技 13:29 2022/11/21

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Epic Games早前向Google發起反壟斷訴訟當中所遞交的文件，近日突然出現在訴訟相關的附錄，文件指稱Google母企Alphabet至少與24間大型開發商達成「不競爭」協議。（法新社資料圖片）

Epic Games先後指控Google、蘋果兩大科企造成市場不公平競爭，早前向蘋果發起的反壟斷訴訟，最終裁決更可能拖到2025年。近日再有外電引述Epic Games稍早向法院遞交的文件內容，指Epic Games控訴Google母企Alphabet至少與24間大型開發商達成「不競爭」協議，包括以3.6億美元 （約28億港元）與動視暴雪達成3年協議，要求動視暴雪（Activision Blizzard）不得建立與Google Play Store競爭的線上軟件商店。

報道指，該份文件突然出現在訴訟相關的附錄中，除了動視暴雪，文件更指稱Alphabet曾於2020年向由騰訊持有、製作「英雄聯盟」（League of Legends，LoL）的Riot Games，支付一年3,000萬美元（約2.3億港元），同樣要求開發商避免建立自家線上軟件商店，藉此持續吸引更多玩家於Google Play Store下載遊戲。因此Epic Games認為，Google母企此舉無疑影響市場公平競爭。

動視暴雪、Riot Games仍未對有關事件作回應。至於Google早前曾表示，該訴訟是斷章取義商業談判並充滿錯誤描述，他們只是提出了讓開發商滿意的條件，認為這肯定是一種良性競爭。

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責任編輯：張寶燕

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